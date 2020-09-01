Русская бывшая девушка Роналду показала откровенное фото с идеальным прессом

Российская супермодель Ирина Шейк, бывшая возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала откровенную фотографию в комплекте нижнего белья.

Роналду и Шейк состояли в отношениях с 2010 года. В январе 2015-го пара рассталась.

35-летний португалец встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.