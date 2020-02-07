Резкое заявление Пелагеи по поводу развода с Телегиным

Бывшая супруга нападающего ЦСКА и сборной России Ивана Телегина, известная певица Пелагея обратилась к своим подписчикам в Instagram по поводу развода с хоккеистом.

В декабре 2019-го стало известно, что Телегин и Пелагея расстались. Пара состояла в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Таисия.

Позже в СМИ появилась информация, что после развода Пелагее достанется загородный дом в Подмосковье, который был куплен в 2017 году за 75 млн рублей.

«Друзья мои, кампания в СМИ со «скандальным» разводом Пелагеи зашла сликом далеко и вынуждена делать официальное заявление здесь, — написала в Instagram Пелагея. — Пресса неожиданно для себя сделала топовыми новости о нашем разводе с Иваном, хотя — никаких противоречий у нас не было, нам удалось сохранить добрые отношения. Так получилось, что мы давно решили расстаться с Иваном, 8 месяцев не живем вместе, об этом многие знают. И тут перед Новым годом этот поток... Сейчас это перешло все границы. Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в разводе с мужем. Сейчас я обращаюсь ко всем — к нашим поклонникам, к людям, которые никогда меня не слушали, но вынуждены следить за «горячими новостями», ко всем, кто меня любит и ненавидит. То, что происходит — это заказ. Да, меня заказали».

Полный текст сообщения Пелагеи доступен по этой ссылке.

Телегин и Пелагея воссоединились в день рождения дочери. Фото