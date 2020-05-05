«Привела тело в идеальную форму». Жена Боккетти похвасталась результатами тренировок

Супруга бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, Екатерина Мальцева рассказала в Instagram, что во время карантина активно занималась фитнесом дома и это дало положительные результаты.

— Я горжусь собой, кайфую от себя, за 2,5 месяца домашнего фитнеса я привела тело в идеальную форму, даже круче, чем было до третьих родов, — написала Мальцева. — Своими упражнениями никому не открою Америку, тем более сейчас программ и видео в доступе хоть отбавляй. К 28 годам выучила свое тело, подходящие мне продукты и просто стараюсь поддерживать баланс. Ненавижу качать пресс и бегать, заменяю это эллипсом, боковыми планками, миксую с йогой. Так можно и свою программу тренировок создать. Искренне не понимаю людей, которые находят 100 000 причин и отговорок не ухаживать и не следить за своим телом.