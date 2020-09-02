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«Почему нет?» Российская теннисистка Жук выложила фото топлес

09:12
Софья Жук. Фото Instagram
Софья Жук. Фото Instagram
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Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.

20-летняя спортсменка выложила фотографию топлес.

«Почему нет?» — подписала публикацию Жук.

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.

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