«Почему нет?» Российская теннисистка Жук выложила фото топлес

Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.

20-летняя спортсменка выложила фотографию топлес.

«Почему нет?» — подписала публикацию Жук.

Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.