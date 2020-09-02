«Почему нет?» Российская теннисистка Жук выложила фото топлес
09:12
Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.
20-летняя спортсменка выложила фотографию топлес.
«Почему нет?» — подписала публикацию Жук.
Софья Жук является бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге и победительницей Уимблдона-2015 в своей возрастной категории. В марте прошлого года она объявила о паузе в карьере.
Теннисистка Софья Жук pic.twitter.com/mRaSuUsMGg— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) September 2, 2020