Невеста Роналду в сексуальном костюме села на шею Криштиану и заплела ему косы
19 мая 2020, 19:19
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фото с футболистом.
Джорджина в ярком спортивном костюме заплела косы Роналду и села ему на шею.
«Я люблю баловать моего возлюбленного. Во второй половине дня практикуем корневые косы (эта модель знает, как оставаться неподвижной)», — подписала фото Джорджина.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...