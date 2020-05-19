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Невеста Роналду в сексуальном костюме села на шею Криштиану и заплела ему косы

19 мая 2020, 19:19
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
Джорджина Родригес. Фото instagram.com
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Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фото с футболистом.

Джорджина в ярком спортивном костюме заплела косы Роналду и села ему на шею.

«Я люблю баловать моего возлюбленного. Во второй половине дня практикуем корневые косы (эта модель знает, как оставаться неподвижной)», — подписала фото Джорджина.

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