Невеста Роналду в сексуальном костюме села на шею Криштиану и заплела ему косы

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в Instagram. Невеста 35-летнего португальца показала подписчикам фото с футболистом.

Джорджина в ярком спортивном костюме заплела косы Роналду и села ему на шею.

«Я люблю баловать моего возлюбленного. Во второй половине дня практикуем корневые косы (эта модель знает, как оставаться неподвижной)», — подписала фото Джорджина.