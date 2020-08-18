Невеста Роналду показала провокационное фото в белом купальнике. Красивый вид
18 августа 2020, 16:30
Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала в Instagram сторис с откровенной фотографией в белом купальнике.
На фото невеста 35-летнего португальца в бикини и солнцезащитных очках загорает на яхте.
Родригес и Роналду встречаются с 2016 года. 12 ноября 2017-го Джорджина родила футболисту дочь Алану. У Роналду также есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.
В ноябре 2019 года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.
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