Лопырева организовала лотерею для помощи в лечении девочки из Осетии

Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева опубликовала новый пост в Instagram. Телеведущая организовала лотерею для сбора средств на лечение девочки из Осетии Арнеллы Персаевой.

В лотерее будут разыгрываться футболки: Самюэля Это'О, Роберту Карлоса, Алана Дзагоева, Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева. Все вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой девочки.

Уроженке Северной Осетии диагностировали спинальную мышечную атрофию, ей требуется дорогостоящее лечение в США.

Ранее в сборе средств приняли участие Александр Кокорин («Сочи»), Кирилл Панченко («Динамо»), Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Комбаров («Арсенал») и другие.