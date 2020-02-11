Итальянская телеведущая рассказала о скандале с секс-фото, утекших в сеть

Итальянская журналистка и ведущая Дилетта Леотта в интервью еженедельному журналу Chi рассказала о том, как преодолела внимание со стороны прессы в связи с утечкой ее интим фотографий в сеть 2016 году.

«Мои боссы в Sky Sports сразу же сказали мне: «Ты не сделала ничего плохого, возвращайся к своей обычной жизни, к своей работе», — приводит слова Леотты Chi . — Два дня спустя я работала в Бари, и там было полно журналистов. Я чувствовала слабость, хотя никто не задавал мне вопросов на эту тему. Обстановка была хорошей. Тогда я поняла, что смогу преодолеть это».

29 сентября, болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.

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