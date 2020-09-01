Гимнастка Солдатова призналась, что хочет получить второе высшее образование

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое фото в Instagram.

— С 1 сентября! С Днем знаний! Для меня это тоже особенный день, так как с этого дня активно готовлюсь для поступление на второе высшее образование. Поступление не скоро,но подготовка займет много времени. Знаю, что будет не легко,но верю,что возможно! Рассказываю вам об этом потому,что для меня это как дополнительный стимул. Сказал — сделал. Так что желаю вам и себе сил,терпения и положительного настроя в новом учебном году! — написала Солдатова.

Солдатова является четырехкратным чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.