Гимнастка Солдатова показала фото в соблазнительном приталенном платье

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в Instagram.

22-летняя россиянка показала фото с мюзикла «Анна Каренина». На снимке девушка стоит в коротком приталенном платье красного цвета.

«Решили сходить на мюзикл «Анна Каренина». Позже расскажу о впечатлениях», — написала в Instagram Солдатова.

Спортсменка является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).