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Гимнастка Солдатова показала фото в соблазнительном приталенном платье

9 сентября 2020, 23:41
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в Instagram.

22-летняя россиянка показала фото с мюзикла «Анна Каренина». На снимке девушка стоит в коротком приталенном платье красного цвета.

«Решили сходить на мюзикл «Анна Каренина». Позже расскажу о впечатлениях», — написала в Instagram Солдатова.

Спортсменка является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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