«Это был ад». Телеведущая Орзул рассказала о травле в соцсетях после свидания с Дзюбой

Телеведущая Мария Орзул призналась, что лежала под капельницей после травли из-за свидания с форвардом сборной России Артемом Дзюбой весной 2015 года.

Тогда журналисты засняли на видео, как Дзюба, будучи женатым, покинул гостиницу и сел в машину к Орзул. Эпизод случился незадолго до вылета национальной команды на матч отбора к чемпионату Европы — 2016 в Черногорию.

— На меня обрушилась вся пресса. Мне звонили от Гордона, Малахова, звали туда, но я никогда не позволила бы себе это сделать. Хотя я могла бы прийти и сказать, что было на самом деле. С мужем год или полтора я уже не жила к тому моменту. То, что было, значит, было. Все это понимают. На меня из-за поцелуя из трех секунд такую травлю устроили. Когда на следующий день опубликовали это видео, были заголовки: «Любовница Артема Дзюбы». У меня были комментарии в социальных сетях: «С днем рождения, шлюха». Я очень мягкая и ранимая. Особенно, когда вся страна этим занималась. Я лежала под капельницей. Там столько вранья вылилось. Это был ад. Я приняла для себя решение, что эта ситуация была и ладно. После этой истории у меня долго не было отношений. Я боялась, что это может вылиться на моего любимого человека, — сказала Орзул в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.