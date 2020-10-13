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Джорджина поддержала Криштиану. Роналду заболел коронавирусом

13 октября 2020, 17:39
Джорджина Родригес. Фото Instagram Instagram Джорджины. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новый пост в сторис Instagram. В нем она поддержала Криштиану, который заразился коронавирусом.

«Ты мое вдохновение», — написала девушка. На скриншоте — фрагмент разговора по видеосвязи с Роналду.

Ранее Португальская федерация футбола сообщила: Криштиану Роналду отстранен от работы с национальной командой из-за положительного теста на COVID-19.

Instagram Джорджины. Фото Instagram
Instagram Джорджины. Фото Instagram

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