Джорджина поддержала Криштиану. Роналду заболел коронавирусом

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила новый пост в сторис Instagram. В нем она поддержала Криштиану, который заразился коронавирусом.

«Ты мое вдохновение», — написала девушка. На скриншоте — фрагмент разговора по видеосвязи с Роналду.

Ранее Португальская федерация футбола сообщила: Криштиану Роналду отстранен от работы с национальной командой из-за положительного теста на COVID-19.