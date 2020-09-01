Девушка Авербуха актриса Арзамасова выложила фото в стильной юбочке и кожаной куртке

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала в Instagram новую фотографию. Она сделала снимок в стильной юбке и кожаной куртке, а также порассуждала о завершившемся лете.

«Завтра осень... А т9 упорно исправляет слово «осень» на «очень». Пусть она будет для нас всех очень красивой, яркой, теплой, здоровой, продуктивной и счастливой!» — написала Арзамасова.