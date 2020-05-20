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«Cамый дорогой футболист мира». Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

20 мая 2020, 21:47
Неймар и Наталья Барулич. Фото "СЭ"
Неймар и Наталья Барулич. Фото "СЭ"
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Нападающий «ПСЖ» Неймар и его возлюбленная Наталья Барулич попали на обложку июньского выпуска российского журнала GQ.

Неймар и&nbsp;Наталья Барулич.У Неймара новая девушка. Она ушла к нему от автора официальной песни ЧМ-2018

«Парни не плачут» — это не про Неймара­. Он достаточно­ сильный, чтобы­ не стесняться­ своих эмоций. Сегодня самый дорогой футболист мира напоминает нам о том, что ­по-настоящему дорого, и переходит из нападения в защиту близких и того мира, в котором мы живем", — написано в анонсе нового номера GQ.

Ранее 28-летняя русско-американская модель Барулич, которая также является певицей и диджеем, подтвердила, что у нее роман с 28-летним бразильцем.

В сезоне-2019/20 Неймар провел 22 матча за парижан, забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/entertainment/june-issue-2020

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