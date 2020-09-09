«Богиня». Поклонники Медведевой восхитились новым фото фигуристки в пиджаке

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новое фото в Instagram. 20-летняя россиянка показала снимки в зеленом пиджаке рядом с клумбой цветов.

«В день, когда была сделана эта фотография, было солнечно», — написала спортсменка.

«Женя, стиль. Богиня», — отреагировал один из подписчиков Медведевой.

Фигуристка также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).