Звонарева за час разгромила Зигемунд и вышла в третий круг «Мастерса» в Нью-Йорке

Россиянка Вера Звонарева вышла в третий круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. 270-я ракетка мира в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд, занимающую 67-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался 1 час 11 минут, Звонарева отдала сопернице только два гейма.

Соперницей Звонаревой станет восьмая «сеяная» Джоанна Конта.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 2:6, 7:5, 6:2

Вера Звонарева (Россия, Q) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:1, 6:1