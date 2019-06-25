Звонарева и Атаво обыграли Касаткину и Контавейт на турнире в Истборне

Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с американкой Ракель Атаво победили россиянку Дарью Касаткину и эстонку Анетт Контавейт в матче первого круга турнира WTA в парном разряде в британском Истборне - 6:2, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Ракель Атаво/Вера Звонарева (США/Россия) - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) - 6:2, 7:6 (7:5)
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