Жуков предложил провести прощальный матч Шараповой в России

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков предложил провести в России прощальный матч теннисистки Марии Шараповой.

— Думаю, если у Марии возникнет желание, было бы здорово провести прощальный матч в России, — цитируют Жукова «РИА Новости». — На такую игру собрались бы полные трибуны, тем более болельщиков у нее много по всему миру. То, что она гламурная звезда, давно не вызывает никакого сомнения. У нее есть бизнес. Трудно сказать, кем она станет после тенниса. Но точно не пропадет, сто процентов. Шарапова стала эпохой в своем виде спорта, одна из великих теннисисток. У меня в памяти, что она была знаменосцем на открытии Олимпиады в Лондоне, где дошла до финала. Наверное, на решение о завершении карьеры повлияли травмы, которые ее просто замучили. Ведь чтобы выступать на таком уровне, нужно быть здоровым человеком.

32-летняя спортсменка приняла решение из-за постоянных травм, которые мешали ей вернуться к прежней форме после дисквалификации из-за мельдония.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях.

В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.

Последний турнир, в котором теннисистка приняла участие был Australian Open. Шарапова потерпела поражение от хорватской теннисистки Донны Векич в первом круге соревнований.

Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.