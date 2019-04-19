"Желаем здоровья, которое ей сейчас необходимо". ФТР поздравила Шарапову с днем рождения

Федерация тенниса России поздравила Марию Шарапову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 32 года.

- Мы поздравляем Машу с её праздником и желаем крепкого здоровья, которое ей сейчас необходимо, чтобы вернуться на корт, долгих лет жизни, удачи в спорте и во всех её начинаниях, - говорится в сообщении.

Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призером в одиночном разряде.