12:41 19 апреля | Теннис — WTA

"Желаем здоровья, которое ей сейчас необходимо". ФТР поздравила Шарапову с днем рождения

0
Обсудить

Федерация тенниса России поздравила Марию Шарапову с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 32 года. 

- Мы поздравляем Машу с её праздником и желаем крепкого здоровья, которое ей сейчас необходимо, чтобы вернуться на корт, долгих лет жизни, удачи в спорте и во всех её начинаниях, - говорится в сообщении.

Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде). В составе сборной России Мария выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призером в одиночном разряде.

Дополнительная информация

http://tennis-russia.ru/news/ftr/item_14828

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ