Ястремская сняла мультфильм о коронавирусе с собой в главной роли

Украинка Даяна Ястремская выпустила мультфильм, посвященный борьбе с коронавирусом. Теннисистка — в главной роли.

— Я привыкла принимать любые удары судьбы и побеждать, — сказала героиня мультфильма. — Готова сразиться даже с самым коварным противником. Носите маску и перчатки, если выходите на улицу, а лучше оставайтесь дома. Держите дистанцию, избегайте большого скопления людей, помогайте старикам. Берегите дедушек и бабушек, держите их строго на карантине.

По данным Worldometers на день 16 апреля, в мире зарегистрированы 2 089 237 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 780 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 516 100 человек выздоровели за время пандемии.