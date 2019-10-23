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Ястремская обыграла Векич на WTA Elite Trophy

23 октября 2019, 14:10

Украинка Даяна Ястремская обыграла хорватку Донну Векич в матче группового турнира WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) — 7:6 (8:6), 6:2.

Это поражение стало для Векич уже вторым в группе.

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа «Азалия»

Даяна Ястремская (Украина, 10) — Донна Векич (Хорватия, 8) — 7:6 (8:6), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhuhai/2019/

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