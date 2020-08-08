Ястремская и Соснович не смогли выйти в полуфинал турнира в Палермо
02:38
Хорватка Петра Мартич, эстонка Анет Контавейт, француженка Фиона Ферро и итальянка Камила Джорджи вышли в полуфинал турнира в Палермо.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия, 1) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) — 6:1, 4:6, 6:1
Фиона Ферро (Франция) — Сара Эррани (Италия, WC) — 6:4, 6:1
Камила Джорджи (Италия) — Даяна Ястремская (Украина, 7) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
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