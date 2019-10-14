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«Я в шоке, безумие». 15-летняя Кори Гауфф — о победе на турнире в Линце

00:14
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15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от победы на турнире в Линце (Австрия). Это первый трофей в ее карьере. В финальном матче она в трех сетах обыграла представительницу Австрии Елену Остапенко.

— Я просто в шоке, это мой первый трофей WTA, — цитирует американцу официальный сайт WTA Tour. — Безумие. Не верила, что попаду в основную сетку турнира, а теперь выиграла его в качестве лаки-лузера. Перед первым раундом папа сказал, что нельзя два раза проиграть на одних соревнованиях. Он был прав.

15-летняя Гауфф выиграла турнир в Линце

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