WTA отменила турнир в Китае из-за коронавируса

Турнир WTA-125 в китайском Сияне отменили из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ассоциации.

— Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку нет ничего более важного, чем защита здоровья наших игроков, сотрудников WTA, персонала турнира, а также наших болельщиков, — говорится в заявлении. — Мы продолжаем общаться с медицинскими экспертами по мере развития информации об этом вирусе, и мы будем следить за ситуацией.

На даннный момент в Китае зафиксировано 75 465 заболевших коронавирусом, погибло 2236 человек, излечилось 18 264 человек.