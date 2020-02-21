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WTA отменила турнир в Китае из-за коронавируса

15:12

Турнир WTA-125 в китайском Сияне отменили из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте ассоциации.

— Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку нет ничего более важного, чем защита здоровья наших игроков, сотрудников WTA, персонала турнира, а также наших болельщиков, — говорится в заявлении. — Мы продолжаем общаться с медицинскими экспертами по мере развития информации об этом вирусе, и мы будем следить за ситуацией.

На даннный момент в Китае зафиксировано 75 465 заболевших коронавирусом, погибло 2236 человек, излечилось 18 264 человек.

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