WTA определила лучший матч 2019 года

WTA на своем официальном сайте опубликовала список из пяти лучших женских матчей этого года. Самой лучшей была признана игра между японкой Наоми Осакой и канадской Бьянкой Андрееску в 1/4 финала турнира в Пекине.

Этот матч завершился победой Осаки (5:7, 6:3, 6:4), которая в итоге выиграла турнир, победив в финале первую ракетку мира Эшли Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Топ-5 женских лучших матчей года по версии WTA выглядят следующим образом:

1. Наоми Осака (Япония) — Бьянка Андрееску (Канада). Пекин.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Возняцки (Дания). Истбурн.

3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония). Мадрид.

4. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия). Майами.

5. Симона Халеп (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада). Шэньчжэнь.