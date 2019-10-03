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Возняцки прошла Синякову в третьем раунде турнира в Пекине и сыграет с Александровой или Касаткиной

3 октября 2019, 09:20
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Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла чешку Катержину Синякову (7:5, 6:4) в третьем раунде турнира WTA в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 37 минут. В 1/4 финала Возняцки сыграет с победительницей матча россиянок Екатерины Александровой и Дарьи Касаткиной.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, 16) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:4

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