Возняцки победила Саккари и вышла в полуфинал турнира в США

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла представительницу Греции Марию Саккари в четвертьфинальном матче турнира WTA в США. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

В полуфинале Возняцки встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич, которая ранее обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Возняцки (Дания, 5) - Мария Саккари (Греция, 15) - 6:2, 6:2

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