02:33 | Теннис — WTA

Возняцки и Бертенс вышли в четвертый круг турнира в Майами

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Датская теннисистка Каролин Возняцки в третьем круге турнира WTA в Майами обыграла румынку Монику Никулеску6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде она встретится с тайваньской спортсменкой Се Сувэй.

Голландка Кики Бертенс победила словачку Викторию Кузьмову - 3:6, 6:0, 6:1. В четвертом круге она встретися с австралийкой Эшли Барти.

Майами (США) 

Турнир WTA Miami Open presented by Itau 

Призовой фонд 8 359 455 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Каролин Возняцки (Дания, 13) - Моника Никулеску (Румыния, Q) - 6:4, 7:6 (7:4)

Кики Бертенс (Голландия) - Виктория Кузьмова (Словакия) - 3:6, 6:0, 6:1

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