Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с «СЭ» поделился мнением о завершении карьеры Марии Шараповой.

— Сообщение о том, что Мария закончила свою спортивную карьеру взбудоражило весь спортивный мир, — заявил Камельзон. — Сейчас все обсуждают, что Шарапова больше не выйдет на корт. Мы много совместно работали. На Кубке Федераций она всегда приносила два очка России, буквально цементировала команду. Это была легендарная личность. Другой такой Шараповой нет, и не будет, гениальность нельзя повторить, можно только скопировать, а Маша — настоящий гений тенниса, преисполненный любви к игре. Когда она на корт выходит, это был просто театр одного актера и доставляет всем большое удовольствие. Шарапова была, есть и будет. Она обессмертила свое имя большими достижениями. В 17 лет выиграть Уимблдон было колоссально, после этого 15 лет она держала карьеру на высоком уровне. Подвело несправедливое обвинение по поводу использования мельдония. Потом она пробовала восстановиться, боролась до конца и вернулась в теннис. Пришел определенный возраст, ведь после 30 лет женщине нелегко держать кондицию в большом теннисе. Ее команда приняла правильное решение. (Евгений Белоусов)