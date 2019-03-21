Винус Уильямс вышла во второй круг турнира в Майами

Американская теннисистка Винус Уильямс в первом круге турнира WTA в Майами обыграла словенку Далилу Якупович - 7:5, 6:3.
Также во второй круг вышли Янина Викмайер (Бельгия), Мисаки Дои (Япония) и Элисон Риске (США).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Винус Уильямс (США) - Далила Якупович (Словения, Q) - 7:5, 6:3
Янина Викмайер (Бельгия, Q) - Сачия Викери (США, Q) - 3:6, 6:3, 6:1
Мисаки Дои (Япония, Q) - Ван Синьюй (Китай, WC) - 6:2, 1:6, 6:3
Элисон Риске (США) - Кайя Канепи (Эстония, Q) - 6:2, 6:2
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