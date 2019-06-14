Вихлянцева вслед за Александровой и Кудерметовой вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. Во втором круге она обыграла Паулу Бадосу Хиберт из Испании.
Соперница Вихлянцевой определится в матче Кики Бертенс и Аранчи Рус.
Ранее в четвертьфинал вышли еще две россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Первая встретится с Грит Миннен из Бельгии, вторая - с Элисон Риске, которая сегодня одолела Полону Херцог.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Наталья Вихлянцева (Россия) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:1, 6:1
Элисон Риске (США) - Полона Херцог (Словения) - 6:4, 7:6 (7:5)
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