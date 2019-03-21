00:58 21 марта | Теннис — WTA

Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами

4
Обсудить

Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами. Другая россиянка Евгения Родина уступила Саманте Стосур.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг 

Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Наталья Вихлянцева (Россия, WC) - 1:6, 7:5, 7:6 (7:4)

Маркета Вондроушова (Чехия) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:3, 6:2

Саманта Стосур (Австралия) - Евгения Родина (Россия) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/miami/2019/

4
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ