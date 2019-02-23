01:46 23 февраля | Теннис — WTA

Ван Уйтванк стала соперницей Александровой по полуфиналу турнира в Будапеште

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Бельгийка Элисон Ван Уйтванк в четвертьфинале турнира WTA в Будапеште обыграла украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:1, 6:4.

В полуфинале она встретится с Екатериной Александровой из России. За вторую путевку в финал поспорят россиянка Анастасия Потапова и чешка Маркета Вондрушова.

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 1) - Катерина Козлова (Украина) - 3:6, 6:1, 6:4

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