В Майами задержан мужчина, выдававший себя за брата Эжени Бушар

Мужчина, выдававший себя за брата канадской теннисистки Эжени Бушар, задержан в Майами, информирует Tennis.life.

По данным издания, Соломон Шломо Азари обвинется в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более 40 тысяч долларов с мая по июль 2019 года. Мужчина два месяца использовал личный счет Бушар — жил в отеле и питался. По словам сотрудников отеля, они видели теннисистку и Азари вместе в баре.