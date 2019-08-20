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В Майами задержан мужчина, выдававший себя за брата Эжени Бушар

20 августа 2019, 22:21
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Мужчина, выдававший себя за брата канадской теннисистки Эжени Бушар, задержан в Майами, информирует Tennis.life.

По данным издания, Соломон Шломо Азари обвинется в мошенничестве, краже персональных данных и воровстве более 40 тысяч долларов с мая по июль 2019 года. Мужчина два месяца использовал личный счет Бушар — жил в отеле и питался. По словам сотрудников отеля, они видели теннисистку и Азари вместе в баре.

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