В Госдуме надеются, что Шарапова останется связующим звеном между российским и мировым спортом

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал уход теннисистки Марии Шараповой из спорта.

— Уход Марии Шараповой из большого спорта — безусловно, это уход легенды, уход эпохи. Она — одна из десяти теннисисток, выигравших все турниры Большого Шлема. Мария всегда оставалась русской спортсменкой, не отказывалась от нашего гражданства, пропагандировала российский спорт, была и есть настоящий патриот страны.

Шарапова — это пример не только для юных теннисистов, но для всех молодых спортсменов, как путем труда и упорства добиться самых выдающихся достижений, стать лучшей в своем виде спорта и сохранять высокий уровень на протяжении долгих лет. Шарапова — гордость нашего спорта, одна из тех, с кем ассоциируются победы нашей страны в 21 веке.

Шарапова запомнилась своей манерой игры. Мы все помним, как эмоционально она играла, что заставило мужскую половину населения вернуться к экранам и смотреть, как играет Мария. Трибуны заполнялись, в том числе благодаря Шараповой.

Надеемся, что ее карьера такого «спортивного посла» не закончится, и она будет связующим звеном между российским спортом и мировым спортивным сообществом в непростое для нас время. Ее опыт, ее связи в этом плане очень важны.

Большое уважение ей и благодарность от всего российского спортивного сообщества, от всех болельщиков.