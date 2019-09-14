В финале турнира в Наньчане сыграют Петерсон и Рыбакина

Шведка Ребекка Петерсон вышла в финал турнира в Наньчане. В полуфинале она одолела Нину Стоянович из Сербии.

Соперницей Петерсон по решающей встрече станет Елена Рыбакина из Казахстана, которая взяла верх над Пэн Шуай.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ребекка Петерсон (Швеция, 5) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:1

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Пэн Шуай (Китай) — 6:1, 3:6, 6:2