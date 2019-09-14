В финале турнира в Чжэнчжоу сыграют Мартич и Каролина Плишкова

Чешка Каролина Плишкова вышла в финал Zhengzhou Open. В полуфинале первая ракетка турнира обыграла Айлу Томлянович из Австралии. В другом полуфинале хорватка Петра Мартич взяла верх над Кристиной Младенович из Франции.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Мартич (Хорватия, 7) — Кристина Младенович (Франция) — 6:0, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2