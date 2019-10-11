Британка Хизер Уотсон обыграла представительницу Польши Магду Линетт в 1/4 финала турнира в Тяньцзине — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6).

Их матч продолжался 3 часа 2 минуты. В полуфинале Уотсон сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой или украинкой Дианой Ястремской.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хизер Уотсон (Великобритания) — Магда Линетт (Польша, 8) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6)