Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала о прекращении работы с тренером Сэмом Сьюмиком. Их сотрудничество продлилось полгода.

— Стало ли для вас сюрпризом вчерашнее заявление Сумика о завершении работы с вами?

— Нет, не стало. — цитирует Павлюченкову «Коммерсантъ». — Думаю, Сэму сейчас нужна работа. Он хотел сообщить, что свободен, так как я не сделала этого первой. Думаю, что наоборот, именно для него было неожиданным моё решение прекратить сотрудничество. Вряд ли он был к этому готов.

В WTA мне сказали, что сейчас не время говорить о разрыве с тренером — слишком непростая общая ситуация. Но раз Сэм сам решил об этом объявить, думаю, мне тоже нужно кое-что прояснить. Это моё решение, поэтому ни о какой обиде речи не идёт. Наоборот, у меня сейчас появились крылья за спиной.

Сэм — авторитетный тренер. Но я не сужу о тренерах по их имени или заслугам. Для меня самое главное — обмен энергией, который возникает между людьми, причем не только в спорте, но и в жизни. Увы, но у многих тренеров огромное эго, и они слишком часто повторяют слово «я». Из-за этого часто возникают проблемы.

Под руководством специалиста 30-я ракетка мира дошла до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии, где проиграла Гарбинье Мугурусе, которую ранее тренировал именно Сьюмик.