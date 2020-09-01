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Twitter турнира в Страсбурге назвал Свитолину россиянкой. Украинка отреагировала в комментариях

1 сентября 2020, 22:14
Элина Свитолина. Фото Reuters
Элина Свитолина. Фото Reuters
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Официальный Twitter-аккаунт турнира WTA в Страсбурге опубликовал твит, написав, что в этом году фаворитами будут Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.

При этом рядом с американкой Кенин был флаг Либерии, а рядом с украинкой Свитолиной — российский флаг. Ошибку заметила сама 25-летняя украинка, которая отправила аккаунту турнира эмодзи с правильным флагом. Позже данный твит был удален.

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