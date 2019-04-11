Третья сеянная Кузьмова проиграла во втором круге турнира в Лугано

Полячка Ига Свентек вышла в третий круг турнира в Лугано. В матче второго раунда она обыграла третью сеянную Викторию Кузьмову из Словакии – 6:3, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Во третьем раунде 17-летняя Свентек сыграет с Верой Лапко из Белоруссии.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша) – Виктория Кузьмова (Словакия, 3) – 6:3, 3:6, 6:2
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