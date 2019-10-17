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Тренер, давая подсказку теннисистке, сделал акцент на большой груди Гергес

03:35

Тренер японки Мисаки Дои Кристиан Захалка во время матча против немки Юлии Гергес? на турнире в Люксембурге выбрал необычное сравнение, когда давал подсказку спортсменке. Австралийский специалист вспомнил 10-кратного победителя турниров ATP Иво Карловича.

«Понимаю, это все равно, что играть против Карловича с большой грудью, но даже она не сможет постоянно так подавать», — сказал Захалка.

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