Тренер, давая подсказку теннисистке, сделал акцент на большой груди Гергес

Тренер японки Мисаки Дои Кристиан Захалка во время матча против немки Юлии Гергес? на турнире в Люксембурге выбрал необычное сравнение, когда давал подсказку спортсменке. Австралийский специалист вспомнил 10-кратного победителя турниров ATP Иво Карловича.

«Понимаю, это все равно, что играть против Карловича с большой грудью, но даже она не сможет постоянно так подавать», — сказал Захалка.