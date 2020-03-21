Теннисисты продолжат сдавать допинг-тесты. Все турниры отменены до 7 июня

Теннисистов продолжат проверять на допинг, несмотря на приостановку всех турниров до 7 июня, сообщает официальный сайт WTA.

Ассоциация гарантирует, что проверяющие будут носить маски и перчатки, дезинфицировать все поверхности, избегать телесного контакта и находиться на безопасном расстоянии.

Такая же ситуация будет и в мужском Туре, поскольку ITF требует проводить допинг-контроль. Помимо этого теннисисты будут проходить проверки национальных антидопинговых организаций и ВАДА.