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Татьяна Головин возобновит спортивную карьеру после 11-летнего перерыва

13 сентября 2019, 19:35

Француженка Татьяна Головин объявила, что возобновит карьеру в октябре этого года. В 2008 году она была вынуждена уйти из спорта из-за хронического воспаления межпозвоночных суставов, сообщает L'Equipe.

— Я хотела начать играть в начале следующего сезона, но подготовка идет хорошими темпами, так что я готова вернуться на корт. Планирую выйти на корт уже в середине октября, — сказала 31-летняя француженка.

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