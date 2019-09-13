Татьяна Головин возобновит спортивную карьеру после 11-летнего перерыва

Француженка Татьяна Головин объявила, что возобновит карьеру в октябре этого года. В 2008 году она была вынуждена уйти из спорта из-за хронического воспаления межпозвоночных суставов, сообщает L'Equipe.

— Я хотела начать играть в начале следующего сезона, но подготовка идет хорошими темпами, так что я готова вернуться на корт. Планирую выйти на корт уже в середине октября, — сказала 31-летняя француженка.