Свитолина в двух сетах обыграла Ван Яфань в Пекине
30 сентября 2019, 14:50
Во втором раунде турнира WTA в Пекине (Китай) украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла китаянку Ван Яфань (7:6, 7:6). Матч продолжался два часа и 11 минут.
В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — София Кенин (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Ван Яфань (Китай) — 7:6, 7:6
Каролин Возняцки (Дания, 16) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:1, 6:3