Свитолина в двух сетах обыграла Ван Яфань в Пекине

Во втором раунде турнира WTA в Пекине (Китай) украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла китаянку Ван Яфань (7:6, 7:6). Матч продолжался два часа и 11 минут.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — София Кенин (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Ван Яфань (Китай) — 7:6, 7:6

Каролин Возняцки (Дания, 16) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:1, 6:3