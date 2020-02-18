Свитолина уступила Брэди в первом раунде турнира в Дубае

Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла украинку Элину Свитолину (6:2, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и одну минуту. В следующем раунде американка сыграет с чешкой Маркетой Водроушовой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США, Q) — Элина Свитолина (Украина, 3, WC) — 6:2, 6:1

Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:0