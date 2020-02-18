Свитолина уступила Брэди в первом раунде турнира в Дубае
14:12
Американская теннисистка Дженнифер Брэди обыграла украинку Элину Свитолину (6:2, 6:1) в первом раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Матч продолжался один час и одну минуту. В следующем раунде американка сыграет с чешкой Маркетой Водроушовой.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США, Q) — Элина Свитолина (Украина, 3, WC) — 6:2, 6:1
Катержина Синякова (Чехия, Q) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:0
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