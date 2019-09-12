Свитолина рассказала, как относится к прозвищу «маленькая китайская капуста»

Украинка Элина Свитолина, которая вскоре выступит на турнире WTA в Чжэнчжоу, удивилась прозвищу «китайская капуста».

— Маленькая китайская капуста? Что это значит? Это очень неожиданно, — цитирует Asapsports Свитолину. — Не знаю. Наверное, это приятное прозвище, так что спасибо большое. У меня много болельщиков в Китае и Азии в целом, так что я получаю много сувениров, много внимания. Спасибо вам за это и за прозвище тоже.

Соперницей Свитолиной по второму кругу турнира станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.