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Свитолина рассказала, как относится к прозвищу «маленькая китайская капуста»

12 сентября 2019, 10:09
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Украинка Элина Свитолина, которая вскоре выступит на турнире WTA в Чжэнчжоу, удивилась прозвищу «китайская капуста».

 — Маленькая китайская капуста? Что это значит? Это очень неожиданно, — цитирует Asapsports Свитолину. — Не знаю. Наверное, это приятное прозвище, так что спасибо большое. У меня много болельщиков в Китае и Азии в целом, так что я получаю много сувениров, много внимания. Спасибо вам за это и за прозвище тоже.

Соперницей Свитолиной по второму кругу турнира станет представительница Казахстана Юлия Путинцева.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/zhengzhou/2019/

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