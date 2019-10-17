Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина прокомментировала сенсационное поражение от Кудерметовой на «ВТБ Кубке Кремля»

17 октября 2019, 20:44
Теги:

Украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от россиянки Вероники Кудерметовой во втором раунде «ВТБ Кубка Кремля»

— Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете, — цитирует официальный сайт турнира украинку. — Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, все сложилось не в мою пользу.

Буду восстанавливаться и готовиться к итоговому турниру в Шэньчжэне. Определенно настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне.

Дополнительная информация

https://kremlincup.ru/news/667/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир