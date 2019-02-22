20:48 22 февраля | Теннис — WTA

Свитолина проиграла Бенчич в полуфинале турнира в Дубае

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Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в полуфинале турнира WTA в Дубае - 2:6, 6:3, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В финале Бенчич сыграет с чешкой Петрой Квитовой, ранее победившей представительницу Тайваня Си Сувэй

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Белинда Бенчич (Швейцария) - Элина Свитолина (Украина, 6) - 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)

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