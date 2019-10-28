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Свитолина обыграла Плишкову на старте Итогового турнира WTA

28 октября 2019, 15:33
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову (7:6, 6:4) в матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай). Для соперниц это был первый матч на турнире.

Матч продолжался один час и 55 минут. Украинка на данный момент возглавляет группу. В другом матче Фиолетовой группы сегодня сыграют канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Фиолетовая группа

Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6, 6:4

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