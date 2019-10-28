Свитолина обыграла Плишкову на старте Итогового турнира WTA
28 октября 2019, 15:33
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову (7:6, 6:4) в матче группового этапа Итогового турнира WTA в Шэньчжене (Китай). Для соперниц это был первый матч на турнире.
Матч продолжался один час и 55 минут. Украинка на данный момент возглавляет группу. В другом матче Фиолетовой группы сегодня сыграют канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Фиолетовая группа
Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 7:6, 6:4
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